Распутин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Распутин Ефим
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Распутина Акулина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Распутина Анна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно