Распутин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распутин Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Распутин Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1900

Сын: Распутин Владимир

Мать ребёнка: Распутина Феодора

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Распутин Михаил

Мать ребёнка: Распутина Феодора

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Распутина Евдокия

Мать ребёнка: Распутина Феодора

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Распутин Федор

Мать ребёнка: Распутина Феодора

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Анна

Мать ребёнка: Распутина Феодора

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Распутина Феодора

Смерть
Неизвестно
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