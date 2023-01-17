Распутин Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Распутин Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1900
Сын: Распутин Владимир
Мать ребёнка: Распутина Феодора
Рождение ребёнка
1903
Сын: Распутин Михаил
Мать ребёнка: Распутина Феодора
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Распутина Евдокия
Мать ребёнка: Распутина Феодора
Рождение ребёнка
1918
Сын: Распутин Федор
Мать ребёнка: Распутина Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Анна
Мать ребёнка: Распутина Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Распутина Феодора
Смерть
Неизвестно