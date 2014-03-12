Шафоростов Виталий Павлович
Место рождения
Дата рождения01.10.1938
Дата смерти12.03.2014
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1938
Отец: Шафоростов Павел
Мать: Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
21.09.1965
Сын: Шафоростов Виталий Витальевич
Мать ребёнка: Шафоростова Лилия Николаевна
Малышево, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Шафоростова Лилия Николаевна
Смерть
12.03.2014
Железногорск, город Железногорск, Курская область
Причина смерти: Болезнь