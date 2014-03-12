Шафоростов Виталий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШафоростов Виталий Павлович

Шафоростов Виталий Павлович

Место рождения

Моршнево, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

01.10.1938

Дата смерти

12.03.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1938

Отец: Шафоростов Павел

Мать: Анастасия Александровна

Моршнево, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.09.1965

Сын: Шафоростов Виталий Витальевич

Мать ребёнка: Шафоростова Лилия Николаевна

Малышево, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Шафоростова Лилия Николаевна

Смерть
12.03.2014
Железногорск, город Железногорск, Курская область
Причина смерти: Болезнь