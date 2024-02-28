село Малышево, село Малышево, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край (на 2019) — Familio

Малышево

Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Хабаровского края

Список населённых мест Приморской области 1912 года

№№ по порядкуНазвание волостей и селенийГод образования селенияДворовМужчинЖенщинОбоих половВерст до волостного правления
Хабаровский уезд, Троицкая волость
5Дер. Малышевское1860114031719

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Хабаровский край, Хабаровский район
392081Малышевосело48°44'00"135°37'00"M-53-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Хабаровский край, Хабаровский муниципальный район, Малышевское сельское поселение
8655437101с Малышево#Н/Д
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