Шафоростов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1938
Сын: Шафоростов Виталий Павлович
Мать ребёнка: Анастасия Александровна
Моршнево, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паршукова Альбина Павловна
Мать ребёнка: Анастасия Александровна
Смерть
Неизвестно