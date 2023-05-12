Шафоростов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафоростов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1938

Сын: Шафоростов Виталий Павлович

Мать ребёнка: Анастасия Александровна

Моршнево, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паршукова Альбина Павловна

Мать ребёнка: Анастасия Александровна

Смерть
Неизвестно
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