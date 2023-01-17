Агеева Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1970
Дочь: Третьякова Елена Александровна
Отец ребёнка: Агеев Александр Иванович
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.12.1971
Дочь: Белобородова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Агеев Александр Иванович
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно