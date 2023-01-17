Агеева Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгеева Валентина Ивановна

Агеева Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1970

Дочь: Третьякова Елена Александровна

Отец ребёнка: Агеев Александр Иванович

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.12.1971

Дочь: Белобородова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Агеев Александр Иванович

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close