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Агеев Александр Иванович

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Место рождения

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

11.07.1947

Дата смерти

Вычислено 12.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1947

Отец: Агеев Иван Алексеевич

Мать: Агеева Клавдия Васильевна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.03.1970

Дочь: Третьякова Елена Александровна

Мать ребёнка: Агеева Валентина Ивановна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.12.1971

Дочь: Белобородова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Агеева Валентина Ивановна

Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агеева Валентина Ивановна

Смерть
Вычислено 12.04.2001
Ефимьево, Нагуевская волость, Вязниковский уезд
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