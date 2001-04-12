Агеев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения11.07.1947
Дата смертиВычислено 12.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1947
Отец: Агеев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
21.03.1970
Дочь: Третьякова Елена Александровна
Мать ребёнка: Агеева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1971
Дочь: Белобородова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Агеева Валентина Ивановна
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 12.04.2001
Ефимьево, Нагуевская волость, Вязниковский уезд