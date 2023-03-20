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Бубочкина Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бубочкин Иван Антонович

Мать: Бубочкина Фиона Петрова

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