Бубочкина Фиона Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Бубочкина Татьяна,Анисья Ивановны
Отец ребёнка: Бубочкин Иван Антонович
Рождение ребёнка
11.10.1904
Отец ребёнка: Бубочкин Иван Антонович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бубочкина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Бубочкин Иван Антонович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Бубочкин Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно