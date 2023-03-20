Бубочкина Фиона Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубочкина Фиона Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Бубочкина Татьяна,Анисья Ивановны

Отец ребёнка: Бубочкин Иван Антонович

Рождение ребёнка
11.10.1904

Сын: Бубочкин Яков Иванович

Отец ребёнка: Бубочкин Иван Антонович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бубочкина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Бубочкин Иван Антонович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бубочкин Петр Иванович

Отец ребёнка: Бубочкин Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубочкин Иван Антонович

Смерть
Неизвестно