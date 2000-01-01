Тархан-Моурави (Амиреджиби) Екатерина Кайхосровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тархан-Моурави (Амиреджиби) Екатерина Кайхосровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Кезели Тинатин Давидовна

Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Тархан-Моурави Тато Давидович

Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: Анна Давидовна

Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович

Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Ефимия Давидовна

Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Майа Давидовна

Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович

Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Ольга Давидовна

Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Тархан-Моурави Иорам Давидович

Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович

Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Дочь: Софья Давидовна

Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович

Смерть
Неизвестно
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