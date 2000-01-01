Тархан-Моурави (Амиреджиби) Екатерина Кайхосровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Кезели Тинатин Давидовна
Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Тархан-Моурави Тато Давидович
Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: Анна Давидовна
Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: Ефимия Давидовна
Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Майа Давидовна
Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Ольга Давидовна
Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Тархан-Моурави Иорам Давидович
Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Дочь: Софья Давидовна
Отец ребёнка: Тархан-Моурави Давид Иорамович
Смерть
Неизвестно