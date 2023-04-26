Авдотья Диомидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Диомидова

Авдотья Диомидова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

До 1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Николай Петров

Отец ребёнка: Ширенин Петр Иванов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Ширенин Петр Иванов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Яков Петров

Отец ребёнка: Ширенин Петр Иванов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Ширенин Петр Иванов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Платон Петров

Отец ребёнка: Ширенин Петр Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1838
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close