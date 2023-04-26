Авдотья Диомидова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Николай Петров
Отец ребёнка: Ширенин Петр Иванов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Ширенин Петр Иванов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Яков Петров
Отец ребёнка: Ширенин Петр Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Ширенин Петр Иванов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Платон Петров
Отец ребёнка: Ширенин Петр Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1838