Долгорукова (Ляпунова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Ляпунова) Анна Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1618

Дата смерти

1664

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1618

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1638

Муж: Долгоруков Фёдор Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.07.1639

Сын: Долгоруков Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Долгоруков Фёдор Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Долгоруков Лука Фёдорович

Отец ребёнка: Долгоруков Фёдор Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1653

Сын: Долгоруков Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Долгоруков Фёдор Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
07.10.1657

Сын: Долгоруков Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Долгоруков Фёдор Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1664
Москва, город федерального значения Москва
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