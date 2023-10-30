Долгорукова (Ляпунова) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1618
Дата смерти1664
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1618
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1638
Рождение ребёнка
24.07.1639
Сын: Долгоруков Яков Фёдорович
Отец ребёнка: Долгоруков Фёдор Фёдорович
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Долгоруков Лука Фёдорович
Отец ребёнка: Долгоруков Фёдор Фёдорович
Титул: князь
Рождение ребёнка
Около 1653
Сын: Долгоруков Борис Фёдорович
Отец ребёнка: Долгоруков Фёдор Фёдорович
Титул: князь
Рождение ребёнка
07.10.1657
Сын: Долгоруков Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Долгоруков Фёдор Фёдорович
Титул: князь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1664