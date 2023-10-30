Седько Авдей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Седько Тимофей Евстафиевич
Мать: Седько Феодосия
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Седько Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Седько Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Седько Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седько Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно