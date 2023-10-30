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Седько Авдей Тимофеевич

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Седько Тимофей Евстафиевич

Мать: Седько Феодосия

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Седько Исаврий Авдеевич

Мать ребёнка: Седько Анна Федоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Седько Федор Авдеевич

Мать ребёнка: Седько Анна Федоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седько Семен Авдеевич

Мать ребёнка: Седько Анна Федоровна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седько Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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