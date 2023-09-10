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Седько Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Седько Исаврий Авдеевич

Отец ребёнка: Седько Авдей Тимофеевич

Покошичи, Чернігівська область
Место жительства
1850
Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Седько Федор Авдеевич

Отец ребёнка: Седько Авдей Тимофеевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седько Семен Авдеевич

Отец ребёнка: Седько Авдей Тимофеевич

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седько Авдей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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