Седько Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Седько Авдей Тимофеевич
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Седько Авдей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Седько Авдей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно