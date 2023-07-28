Малиновцев Иван Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Малиновцев Павел Иванович
Мать ребёнка: Малиновцева Парасковья Лаврентьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Малиновцева Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Малиновцева Парасковья Лаврентьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Малиновцев Филип Иванович
Мать ребёнка: Малиновцева Парасковья Лаврентьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Малиновцев Кирило Иванович
Мать ребёнка: Малиновцева Парасковья Лаврентьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно