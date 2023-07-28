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Малиновцев Иван Никифорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Малиновцев Никифор Никифорович

Мать: Малиновцева Акилина Назаровна Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Малиновцев Павел Иванович

Мать ребёнка: Малиновцева Парасковья Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Малиновцева Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Малиновцева Парасковья Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Малиновцев Филип Иванович

Мать ребёнка: Малиновцева Парасковья Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Малиновцев Кирило Иванович

Мать ребёнка: Малиновцева Парасковья Лаврентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновцева Парасковья Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно