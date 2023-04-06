Перехватова (Колбинцева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерехватова (Колбинцева) Авдотья

Перехватова (Колбинцева) Авдотья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Колбинцевъ Осипъ

Мать: Колбинцева Прасковья Васильева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.01.1787

Муж: Перехватовъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1787

Сын: Перехватовъ Яковъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Перехватовъ Кондратей

Отец ребёнка: Перехватовъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Любимова, Шашкова Агрофена

Отец ребёнка: Перехватовъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мыногина Авдотья

Отец ребёнка: Перехватовъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.08.1794

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Перехватовъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Перехватовъ Петръ

Отец ребёнка: Перехватовъ Василей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close