Перехватова (Колбинцева) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Колбинцевъ Осипъ
Бракосочетание
10.01.1787
Муж: Перехватовъ Василей
Рождение ребёнка
23.10.1787
Сын: Перехватовъ Яковъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Василей
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Перехватовъ Василей
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Любимова, Шашкова Агрофена
Отец ребёнка: Перехватовъ Василей
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мыногина Авдотья
Отец ребёнка: Перехватовъ Василей
Рождение ребёнка
27.08.1794
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Перехватовъ Василей
Рождение ребёнка
1798
Сын: Перехватовъ Петръ
Отец ребёнка: Перехватовъ Василей