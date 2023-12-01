Терещенко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Терещенко Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Терещенко Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно