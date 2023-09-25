Таначёва Лидия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1935
Дата смерти19.03.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.65
Дочь: Таначёва Елена Аркадьевна
Отец ребёнка: Таначёв Аркадий Яковлевич
Рождение
14.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1954
Дочь: Макшакова Галина Аркадьевна
Отец ребёнка: Таначёв Аркадий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.10.1961
Отец ребёнка: Таначёв Аркадий Яковлевич
Рождение ребёнка
07.12.1962
Сын: Таначёв Николай Аркадьевич
Отец ребёнка: Таначёв Аркадий Яковлевич
Смерть
19.03.1994