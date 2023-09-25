Таначёва Лидия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таначёва Лидия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1935

Дата смерти

19.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.65

Дочь: Таначёва Елена Аркадьевна

Отец ребёнка: Таначёв Аркадий Яковлевич

Рождение
14.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1954

Дочь: Макшакова Галина Аркадьевна

Отец ребёнка: Таначёв Аркадий Яковлевич

Рождение ребёнка
15.10.1961

Сын: Таначёв Олег Аркадьевич

Отец ребёнка: Таначёв Аркадий Яковлевич

Рождение ребёнка
07.12.1962

Сын: Таначёв Николай Аркадьевич

Отец ребёнка: Таначёв Аркадий Яковлевич

Смерть
19.03.1994
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