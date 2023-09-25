Таначёв Аркадий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1933
Дата смерти18.06.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.65
Дочь: Таначёва Елена Аркадьевна
Мать ребёнка: Таначёва Лидия Тимофеевна
Рождение
08.02.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1954
Дочь: Макшакова Галина Аркадьевна
Мать ребёнка: Таначёва Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.10.1961
Мать ребёнка: Таначёва Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.12.1962
Сын: Таначёв Николай Аркадьевич
Мать ребёнка: Таначёва Лидия Тимофеевна
Смерть
18.06.1976