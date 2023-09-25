Таначёв Аркадий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таначёв Аркадий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1933

Дата смерти

18.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.65

Дочь: Таначёва Елена Аркадьевна

Мать ребёнка: Таначёва Лидия Тимофеевна

Рождение
08.02.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1954

Дочь: Макшакова Галина Аркадьевна

Мать ребёнка: Таначёва Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.10.1961

Сын: Таначёв Олег Аркадьевич

Мать ребёнка: Таначёва Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.12.1962

Сын: Таначёв Николай Аркадьевич

Мать ребёнка: Таначёва Лидия Тимофеевна

Смерть
18.06.1976

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