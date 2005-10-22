Маншилина Агата Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаншилина Агата Валерьевна

Маншилина Агата Валерьевна

Место рождения

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

22.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2005

Отец: Маншилин Валерий Александрович

Мать: Маншилина Татьяна Сергеевна

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close