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Маншилина Агата Валерьевна
Маншилина Агата Валерьевна
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Древо
Место рождения
Анапа
, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Дата рождения
22.10.2005
Пол
Женский
Отец
Маншилин Валерий Александрович
1977 г.р.
Мать
Маншилина Татьяна Сергеевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2005
Отец:
Маншилин Валерий Александрович
Мать:
Маншилина Татьяна Сергеевна
Анапа
, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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