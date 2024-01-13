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Маншилина Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маншилин Валерий Александрович

Рождение ребёнка
29.07.1998

Сын: Маншилин Павел Валерьевич

Отец ребёнка: Маншилин Валерий Александрович

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.10.2005

Дочь: Маншилина Агата Валерьевна

Отец ребёнка: Маншилин Валерий Александрович

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.09.2012

Сын: Маншилин Ян Валерьевич

Отец ребёнка: Маншилин Валерий Александрович

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край

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