Маншилина Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1998
Сын: Маншилин Павел Валерьевич
Отец ребёнка: Маншилин Валерий Александрович
Рождение ребёнка
22.10.2005
Дочь: Маншилина Агата Валерьевна
Отец ребёнка: Маншилин Валерий Александрович
Рождение ребёнка
07.09.2012
Отец ребёнка: Маншилин Валерий Александрович