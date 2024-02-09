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Выскубов Валерий Павлович

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Место рождения

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

21.08.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1963

Отец: Выскубов Павел Павлович

Мать: Бочкарёва Марфа Петровна

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.07.1985

Сын: Выскубов Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Выскубова Нина Николаевна

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.06.1987

Сын: Выскубов Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Выскубова Нина Николаевна

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
19.02.1991

Дочь: Бродягина Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: Выскубова Нина Николаевна

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.08.1997

Дочь: Давыдова Светлана Валерьевна

Мать ребёнка: Выскубова Нина Николаевна

Доронинское, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выскубова Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выскубова Нина Николаевна

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