Выскубов Валерий Павлович
Место рождения
Дата рождения21.08.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1963
Отец: Выскубов Павел Павлович
Мать: Бочкарёва Марфа Петровна
Рождение ребёнка
18.07.1985
Сын: Выскубов Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Выскубова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
08.06.1987
Сын: Выскубов Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Выскубова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
19.02.1991
Дочь: Бродягина Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: Выскубова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
02.08.1997
Дочь: Давыдова Светлана Валерьевна
Мать ребёнка: Выскубова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно