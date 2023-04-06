Шмырева Варвара Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмырева Варвара Петрова

Шмырева Варвара Петрова

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.12.1833

Дата смерти

21.01.1906

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1833

Отец: Пётр Никифоров

Мать: Анастасия (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Шмырев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1853

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1855

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1857

Сын: Шмырев Андрей (Адриан) Иванов

Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1861

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Шмырев Семён Иванов

Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1872

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1875

Сын: Шмырев Михаил Иванов

Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Шмырев Василий Иванов

Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
21.01.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close