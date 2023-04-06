Шмырева Варвара Петрова
Место рождения
Дата рождения05.12.1833
Дата смерти21.01.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1833
Отец: Пётр Никифоров
Мать: Анастасия (Фёдорова)
Бракосочетание
09.11.1852
Муж: Шмырев Иван Михайлов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1853
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
22.07.1855
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
25.08.1857
Сын: Шмырев Андрей (Адриан) Иванов
Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
27.11.1861
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шмырев Семён Иванов
Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
07.08.1872
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
21.05.1875
Сын: Шмырев Михаил Иванов
Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
До 1884
Отец ребёнка: Шмырев Иван Михайлов
Смерть
21.01.1906