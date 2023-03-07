Шулепова (Чиркова) Фекла Макарова
Место рождениядер. Саламатовская, Лемская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Саламатовская, Лемская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Шулепов Кондратий Лазарев
Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Дарья Лазарева
Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Ирина Лазарева
Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Стефанида Лазарева
Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Евдокия Лазарева
Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агриппина Лазарева
Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Варвара Лазарева
Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шулепов Лазарь Ионов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790