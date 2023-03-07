Шулепова (Чиркова) Фекла Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Чиркова) Фекла Макарова

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Место рождения

дер. Саламатовская, Лемская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Саламатовская, Лемская десятня, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Шулепов Семен Лазарев

Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шулепов Кондратий Лазарев

Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Дарья Лазарева

Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Ирина Лазарева

Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Стефанида Лазарева

Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Евдокия Лазарева

Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Шулепов Андрей Лазарев

Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агриппина Лазарева

Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Варвара Лазарева

Отец ребёнка: Шулепов Лазарь Ионов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Лазарь Ионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1790
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
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