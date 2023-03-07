Шулепов Андрей Лазарев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Шулепов Лазарь Ионов
Мать: Шулепова Фекла Макарова
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Шулепова Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Шулепов Петр Андреев
Мать ребёнка: Шулепова Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Шулепов Феофилакт Андреев
Мать ребёнка: Шулепова Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Шулепова Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Шулепова Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Евпраксия Андреевна
Мать ребёнка: Шулепова Мария Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулепова Мария Кириллова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816