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Шулепов Андрей Лазарев

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Место рождения

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Шулепов Лазарь Ионов

Мать: Шулепова Фекла Макарова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Шулепов Савва Андреев

Мать ребёнка: Шулепова Мария Кириллова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Шулепов Петр Андреев

Мать ребёнка: Шулепова Мария Кириллова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Шулепов Феофилакт Андреев

Мать ребёнка: Шулепова Мария Кириллова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Шулепова Мария Кириллова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Шулепова Мария Кириллова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Евпраксия Андреевна

Мать ребёнка: Шулепова Мария Кириллова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Мария Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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