Головина (Клинкова) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Клинкова) Любовь Сергеевна

Место рождения

Озерки, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.09.1914

Дата смерти

20.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1914

Отец: Клинков Сергей Трофимович

Мать: Клинкова Матрена Филлиповна

Озерки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Терентьева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Головин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1946

Сын: Головин Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Головин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Николай Васильевич

Смерть
20.03.1993