Головина (Клинкова) Любовь Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1914
Дата смерти20.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1914
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Терентьева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Головин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1946
Сын: Головин Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Головин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1993