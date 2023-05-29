Воробьева (Головина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Головина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Николай Васильевич

Мать: Головина Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно