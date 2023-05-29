Воробьева (Головина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно