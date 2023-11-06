Чеснокова Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Чеснокова Федора Васильевна
Отец ребёнка: Чесноков Василий Иванович
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Чесноков Василий Иванович
ГАСО, 24-25-330, 35 л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 35л
Смерть
Неизвестно