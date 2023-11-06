Чеснокова Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Чеснокова Федора Васильевна

Отец ребёнка: Чесноков Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35л
Рождение ребёнка
1811

Сын: Чесноков Егор Васильевич

Отец ребёнка: Чесноков Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35 л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Василий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 35л
Смерть
Неизвестно
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