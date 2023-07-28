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Бурдуков Александр Петрович
Бурдуков Александр Петрович
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бурдуков Петр Егорович
1824 г.р.
Мать
Бурдукова Прасковья Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Бурдуков Петр Егорович
Мать:
Бурдукова Прасковья Ивановна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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