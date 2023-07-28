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Бурдуков Александр Петрович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурдуков Петр Егорович

Мать: Бурдукова Прасковья Ивановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд