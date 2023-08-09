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Бурдуков Петр Егорович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1824

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Бурдуков Егор

Мать: не указана

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1834

Сын: Бурдуков Федор Петрович

Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бурдуков Куприян Петрович

Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Бурдуков Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бурдуков Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бурдукова Ксения Петровна

Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ворначева Ольга Петровна

Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юшина Анна Петровна

Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурдуков Александр Петрович

Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1894
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд