Бурдуков Петр Егорович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Бурдуков Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бурдуков Куприян Петрович
Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Бурдуков Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бурдукова Ксения Петровна
Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ворначева Ольга Петровна
Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юшина Анна Петровна
Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурдуков Александр Петрович
Мать ребёнка: Бурдукова Прасковья Ивановна
Смерть
1894