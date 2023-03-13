Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Бочкова) Федосья
(Бочкова) Федосья
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792
Пол
Женский
Отец
Бочковъ Степанъ
1758 г.р.
Мать
Бочкова Авдотья Васильева
1758 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Бочковъ Степанъ
Мать:
Бочкова Авдотья Васильева
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия