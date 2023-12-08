Варзухин Даниил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варзухин Филипп Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1917
Сын: Варзухин Василий
Мать ребёнка: Варзухина Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Варзухина Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Варзухина Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно