Варзухин Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзухин Даниил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варзухин Филипп Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1917

Сын: Варзухин Василий

Мать ребёнка: Варзухина Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Варзухина Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Варзухина Дарья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варзухина Дарья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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