Парфенова (Бычкова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Бычкова) Анна Алексеевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бычков Алексей Александрович

Мать: Бычкова Мавра Марковна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Парфенов Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Парфенов Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Парфенова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Парфенов Пётр Гаврилович

Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Парфенова Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Парфенов Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Парфенов Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Парфенов Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Гавриил Ефимович

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