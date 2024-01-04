Парфенова (Бычкова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1898
Сын: Парфенов Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Парфенов Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Парфенова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Парфенова Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Парфенов Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Парфенов Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Парфенов Сергей Гаврилович
Отец ребёнка: Парфенов Гавриил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно