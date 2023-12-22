Бычкова (Пучкова) Мавра Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Пучкова) Мавра Марковна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бычков Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Бычков Алексей Александрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Бычков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Бычков Алексей Александрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1872

Сын: Бычков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Бычков Алексей Александрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Бычков Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Бычков Алексей Александрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Парфенова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бычков Алексей Александрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Волкова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Бычков Алексей Александрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Алексей Александрович

Смерть
1917
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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