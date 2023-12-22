Бычкова (Пучкова) Мавра Марковна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Бычков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бычков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Бычков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Бычков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Бычков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бычков Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Бычков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Парфенова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бычков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Волкова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Бычков Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917