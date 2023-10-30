Саканцев Иван Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаканцев Иван Александров

Саканцев Иван Александров

Место рождения

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Саканцев Александр Ефимов

Мать: Саканцева Варвара Иванова

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
1898

Жена: Солдатова Анисья Алексеева

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Солдатов Георгий Иванов

Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Солдатов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Солдатова Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Солдатов Илья Иванов

Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Солдатов Василий Иванов

Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close