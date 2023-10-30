Саканцев Иван Александров
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1908
Сын: Солдатова Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1914
Сын: Солдатов Илья Иванов
Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Солдатова Анисья Алексеева
Смерть
Неизвестно