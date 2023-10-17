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Саканцева Варвара Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Саканцев Николай Александров

Отец ребёнка: Саканцев Александр Ефимов

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Саканцев Иван Александров

Отец ребёнка: Саканцев Александр Ефимов

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Саканцев Сергий Александров

Отец ребёнка: Саканцев Александр Ефимов

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Татьяна Александрова

Отец ребёнка: Саканцев Александр Ефимов

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Саканцев Иван Александров

Отец ребёнка: Саканцев Александр Ефимов

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саканцев Александр Ефимов

Смерть
1907
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