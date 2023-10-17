Саканцева Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Саканцев Николай Александров
Отец ребёнка: Саканцев Александр Ефимов
Рождение ребёнка
1866
Сын: Саканцев Иван Александров
Отец ребёнка: Саканцев Александр Ефимов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Саканцев Сергий Александров
Отец ребёнка: Саканцев Александр Ефимов
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Татьяна Александрова
Отец ребёнка: Саканцев Александр Ефимов
Рождение ребёнка
1874
Сын: Саканцев Иван Александров
Отец ребёнка: Саканцев Александр Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1907