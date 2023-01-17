Талдыкина Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Пелагея Михайловна

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

24.11.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Талдыкин Михаил Тимофеевич

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.12.1885 ст.

Сын: Талдыкин Павел

Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Федотович

Рождение ребёнка
18.10.1888 ст.

Сын: Талдыкин Дмитрий

Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Алексей Федотович

Смерть
24.11.1913 ст.
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