Талдыкина Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти24.11.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Талдыкин Михаил Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1885 ст.
Сын: Талдыкин Павел
Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Федотович
Рождение ребёнка
18.10.1888 ст.
Сын: Талдыкин Дмитрий
Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.11.1913 ст.