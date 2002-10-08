Третьякова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.10.1906
Дата смерти08.10.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1906
Отец: Третьяков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1929
Дочь: Акимова Зоя Павловна
Отец ребёнка: Акимов Павел Пименович
Рождение ребёнка
22.07.1932
Дочь: Акимова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Акимов Павел Пименович
Рождение ребёнка
06.05.1934
Дочь: Акимова Галина Павловна
Отец ребёнка: Акимов Павел Пименович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Акимов Павел Пименович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Акимов Павел Пименович
Рождение ребёнка
29.10.1941
Дочь: Акимова Раиса Павловна
Отец ребёнка: Акимов Павел Пименович
Смерть
08.10.2002