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Третьякова Анна Ивановна

Место рождения

Кубаляк, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.10.1906

Дата смерти

08.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1906

Отец: Третьяков Иван

Мать: не указана

Кубаляк, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1929

Дочь: Акимова Зоя Павловна

Отец ребёнка: Акимов Павел Пименович

Рождение ребёнка
22.07.1932

Дочь: Акимова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Акимов Павел Пименович

Рождение ребёнка
06.05.1934

Дочь: Акимова Галина Павловна

Отец ребёнка: Акимов Павел Пименович

Кубаляк, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Сын: Акимов Генрих Павлович

Отец ребёнка: Акимов Павел Пименович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Акимов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Акимов Павел Пименович

Рождение ребёнка
29.10.1941

Дочь: Акимова Раиса Павловна

Отец ребёнка: Акимов Павел Пименович

Смерть
08.10.2002