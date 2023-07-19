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Акимов Генрих Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Акимов Павел Пименович

Мать: Третьякова Анна Ивановна