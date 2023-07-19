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Акимов Генрих Павлович
Акимов Генрих Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Мужской
Отец
Акимов Павел Пименович
1906 г.р.
Мать
Третьякова Анна Ивановна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Акимов Павел Пименович
Мать:
Третьякова Анна Ивановна
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