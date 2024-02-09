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Александра Ефимовна

Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

02.03.1907 ст.

Дата смерти

14.09.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1879 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1907 ст.

Отец: - Ефим Прохорович

Мать: - Пелагея Ивановна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.153-154 (Рождение №-14ж)
Крещение
04.03.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Фрол Никитич - крестьянин из д.Романово Крёстная мать: Феодосия Силановна - крестьянская жена из д.Тихая (2-родная бабушка)
Смерть
14.09.1908 ст.
Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ребёнок в 1 год (от кори)
Похороны
16.09.1908 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.278-279 (Умершие №-33ж)
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