Александра Ефимовна
Место рождения
Дата рождения02.03.1907 ст.
Дата смерти14.09.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1907 ст.
Отец: - Ефим Прохорович
Мать: - Пелагея Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.153-154 (Рождение №-14ж)
Крещение
04.03.1907 ст.
Крёстный отец: Фрол Никитич - крестьянин из д.Романово Крёстная мать: Феодосия Силановна - крестьянская жена из д.Тихая (2-родная бабушка)
Смерть
14.09.1908 ст.
Ребёнок в 1 год (от кори)
Похороны
16.09.1908 ст.
МК 56-13-44 стр.278-279 (Умершие №-33ж)