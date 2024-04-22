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- (Романово) Пелагея Ивановна

Место рождения

Романово, Кологривская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

После 1909 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: - Иван Силин

Мать: не указана

Романово, Кологривская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
20.11.1900 ст.

Муж: - Ефим Прохорович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.10.1901 ст.

Сын: - Александр Ефимович

Отец ребёнка: - Ефим Прохорович

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.69-70 (Рождение №-66м)
Рождение ребёнка
02.03.1907 ст.

Дочь: Александра Ефимовна

Отец ребёнка: - Ефим Прохорович

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.153-154 (Рождение №-14ж)
Рождение ребёнка
01.08.1909 ст.

Дочь: - Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: - Ефим Прохорович

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.18-19 ( Рождение №-50ж )
Смерть
После 1909 ст.
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