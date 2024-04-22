- (Романово) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиПосле 1909 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: - Иван Силин
Бракосочетание
20.11.1900 ст.
Муж: - Ефим Прохорович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.10.1901 ст.
Сын: - Александр Ефимович
Отец ребёнка: - Ефим Прохорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.69-70 (Рождение №-66м)
Рождение ребёнка
02.03.1907 ст.
Дочь: Александра Ефимовна
Отец ребёнка: - Ефим Прохорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.153-154 (Рождение №-14ж)
Рождение ребёнка
01.08.1909 ст.
Дочь: - Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: - Ефим Прохорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.18-19 ( Рождение №-50ж )
Смерть
После 1909 ст.