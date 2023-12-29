Музыкина Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1874
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Музыкин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Музыкин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Музыкин Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Музыкин Алексей Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
обухово, МО Russian Federation