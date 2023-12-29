Музыкина Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музыкина Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1874 г.р.
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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1874

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Музыкин Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Музыкин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Музыкин Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Музыкин Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Музыкин Алексей Семёнович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
обухово, МО Russian Federation
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