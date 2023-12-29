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Музыкин Алексей Семёнович

Место рождения

Nogińsk, МО Russian Federation

Дата рождения

1847

Дата смерти

31.12.1918

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

1874 г.р.
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Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Музыкин Семён (Семион) Иванов

Мать: Музыкина Надежда Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Музыкин Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Музыкина Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Музыкина Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Музыкина Мария Гавриловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1874

Дочь: (Музыкина) Александра Алексеева

Мать ребёнка: Музыкина Мария Гавриловна

Смерть
31.12.1918

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