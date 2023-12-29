Музыкин Алексей Семёнович
Место рожденияNogińsk, МО Russian Federation
Дата рождения1847
Дата смерти31.12.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Музыкина Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Музыкина Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Музыкина Мария Гавриловна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1874
Дочь: (Музыкина) Александра Алексеева
Мать ребёнка: Музыкина Мария Гавриловна
Смерть
31.12.1918