Логутова Мавра
Место рождениядлинное Брянская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
длинное Брянская область
Рождение ребёнка
12.07.1891
Дочь: Фирсова Елена Евдокимовна
Отец ребёнка: Логутов Евдоким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Логутов Евдоким
село Глинное Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Отец ребёнка: Логутов Евдоким
село Глинное Брянская область
Смерть
Неизвестно