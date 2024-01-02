Логутов Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогутов Евдоким

Логутов Евдоким

Место рождения

село Глинное Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Глинное Брянская область
Рождение ребёнка
12.07.1891

Дочь: Фирсова Елена Евдокимовна

Мать ребёнка: Логутова Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Логутова Мавра

село Глинное Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Мать ребёнка: Логутова Мавра

село Глинное Брянская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close