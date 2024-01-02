Логутов Евдоким
Место рождениясело Глинное Брянская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1891
Дочь: Фирсова Елена Евдокимовна
Мать ребёнка: Логутова Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Логутова Мавра
село Глинное Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Мать ребёнка: Логутова Мавра
село Глинное Брянская область
Смерть
Неизвестно