Дубровина (Чемоданова) Харитина Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти22.07.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
19.12.1890 ст.
Сын: Дубровин Василий Константинов
Отец ребёнка: Дубровин Констанин Федоров
Рождение ребёнка
24.10.1892 ст.
Сын: Дубровин Дмитрий Константинов
Отец ребёнка: Дубровин Констанин Федоров
Рождение ребёнка
21.09.1896 ст.
Дочь: Гусева (Дубровина) Евфросинья Константинова
Отец ребёнка: Дубровин Констанин Федоров
Рождение ребёнка
20.01.1899 ст.
Дочь: Дубровина Анастасия Константинова
Отец ребёнка: Дубровин Констанин Федоров
Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.
Сын: Дубровин Василий Константинов
Отец ребёнка: Дубровин Констанин Федоров
Смерть
22.07.1912