Дубровина (Чемоданова) Харитина Савельева 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровина (Чемоданова) Харитина Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

22.07.1912

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1890

Муж: Дубровин Констанин Федоров

Рождение ребёнка
19.12.1890 ст.

Сын: Дубровин Василий Константинов

Отец ребёнка: Дубровин Констанин Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1892 ст.

Сын: Дубровин Дмитрий Константинов

Отец ребёнка: Дубровин Констанин Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1896 ст.

Дочь: Гусева (Дубровина) Евфросинья Константинова

Отец ребёнка: Дубровин Констанин Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1899 ст.

Дочь: Дубровина Анастасия Константинова

Отец ребёнка: Дубровин Констанин Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.

Сын: Дубровин Василий Константинов

Отец ребёнка: Дубровин Констанин Федоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.07.1912
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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