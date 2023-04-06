Соловьёва - Козлова Антонина (Климова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва - Козлова Антонина (Климова)

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Дометий

Мать: ?

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.05.1882

Муж: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Рождение ребёнка
01.11.1886

Дочь: Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1888

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1891

Сын: Козлов Иван Павлов

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Наталия Павлова

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1892

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Егор Павлов

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1894

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1896

Сын: Козлов Александр Павлов

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.02.1896

Сын: Соловьёв Александр Павлов

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Рождение ребёнка
11.01.1897

Дочь: Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1899

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Пётр Павлов

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Рождение ребёнка
10.01.1905

Сын: Соловьёв Михаил Павлов

Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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