Соловьёва - Козлова Антонина (Климова)
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Дочь: Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Сын: Козлов Иван Павлов
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Дочь: Наталия Павлова
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Сын: Егор Павлов
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Сын: Соловьёв Александр Павлов
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Дочь: Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Сын: Пётр Павлов
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров
Отец ребёнка: Соловьёв - Козлов Павел Петров