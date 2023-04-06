Кислинская (Селезнева) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.11.1879
Дата смерти24.11.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1879
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1897
Сын: Селезнев Михаил Федорович
Отец ребёнка: не указан
ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
11.01.1898
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
28.09.1901
Сын: Кислинский Александр Федорович
Отец ребёнка: Кислинский Федор Феодосьевич
ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
17.11.1903
Сын: Кислинский Григорий Федорович
Отец ребёнка: Кислинский Федор Феодосьевич
ГАЗО Петропавловская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.11.1903
Причина смерти: чахотка | ГАЗО Петропавловская церковь