Кислинская (Селезнева) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская (Селезнева) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

19.11.1879

Дата смерти

24.11.1903

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1879

Отец: Селезнев Андрей Васильевич

Мать: Селезнева Ксения Тимофеевна

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1897

Сын: Селезнев Михаил Федорович

Отец ребёнка: не указан

ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
11.01.1898

Муж: Кислинский Федор Феодосьевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
28.09.1901

Сын: Кислинский Александр Федорович

Отец ребёнка: Кислинский Федор Феодосьевич

ГАЗО Петропавловская церковь
Рождение ребёнка
17.11.1903

Сын: Кислинский Григорий Федорович

Отец ребёнка: Кислинский Федор Феодосьевич

ГАЗО Петропавловская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.11.1903
Причина смерти: чахотка | ГАЗО Петропавловская церковь
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