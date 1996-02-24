Смирнова Нина Ивановна 21.10.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова Нина Ивановна

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Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.10.1922

Дата смерти

24.02.1996

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1922

Отец: Смирнов Иван Михайлович

Мать: Смирнова Екатерина Алексеевна

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.02.1996

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