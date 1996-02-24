Смирнова Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.10.1922
Дата смерти24.02.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.02.1996