Холмогоров Иван Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти24.05.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Савва Алексеев
Мать: Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Холмогоров Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна
с. Ведерницы
Рождение ребёнка
1800
Сын: Холмогоров Сергий Иванович
Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна
с. Ведерницы
Рождение ребёнка
1802
Сын: Холмогоров Стефан Иванович
Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Садикова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна
с. Ведерницы
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна
с. Ведерницы
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна
с. Ведерницы
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Руднева Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна
с. Ведерницы
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна
Смерть
24.05.1842