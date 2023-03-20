Холмогоров Иван Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХолмогоров Иван Саввич

Холмогоров Иван Саввич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

24.05.1842

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Савва Алексеев

Мать: Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Холмогоров Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна

с. Ведерницы
Рождение ребёнка
1800

Сын: Холмогоров Сергий Иванович

Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна

с. Ведерницы
Рождение ребёнка
1802

Сын: Холмогоров Стефан Иванович

Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Садикова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна

с. Ведерницы
Рождение ребёнка
1807

Сын: Холмогоров Иван Иванович

Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна

с. Ведерницы
Рождение ребёнка
1811

Сын: Холмогоров Яков Иванович

Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна

с. Ведерницы
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Руднева Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна

с. Ведерницы
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Холмогорова Анна Ивановна

Смерть
24.05.1842
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close